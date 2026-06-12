Белорусский врач рассказал о лечении пациента с 200 опухолями мозга

Директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Поляков рассказал о лечении пациента с 200 опухолями мозга в эфире телеканала ОНТ.
Так, онколог рассказал об использовании в Беларуси гамма-терапевтического аппарата последнего поколения. Врач сообщил, что такое лечение проходил пациент с раком легкого, которому робот в общей сложности уничтожил свыше 200 метастазов в головном мозге. После этого мужчина смог жить полноценной жизнью без потери ментальных функций и памяти.
Доктор уточнил, что все эти опухоли в головном мозге, которых было более 200, убирались не за один раз, а в течение какого-то времени. То есть у пациента появлялись маленькие опухоли — их облучали, потом появлялись новые — их тоже облучали. Также он получал лечение других метастазов, которые были в других органах, но уже за счет лекарственной терапии.
Онколог обратил внимание на то, что не все лекарства проникают в головной мозг, так как их не пропускает гематоэнцефалический барьер. И подчеркнул, что голова — замкнутое пространство, и даже маленькая опухоль в голове очень быстро ухудшает качество жизни человека. Но после лечения гамма-терапевтическим аппаратом этот пациент еще прожил более трех лет.
— К сожалению, он не излечился, но все-таки более трех лет прожил, получая данную терапию и будучи облученным… Он жил нормальной жизнью, мог работать, не страдал потерей памяти и умер в итоге не от прогрессирования в головном мозге, а от другой проблемы, — сообщил онколог.
Еще Поляков отметил, что именно белорусские онкологи — одни из немногих в мире, которые с помощью данной технологии излечивают от онкологии глаза, спасая пациентов от ампутации органа.
— Гамма-терапевтический аппарат, который называется гамма-нож последнего поколения. Это очень дорогое удовольствие, но крайне эффективное для многих опухолей головного мозга, — подытожил Поляков.