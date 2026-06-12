Белорусский врач рассказал о лечении пациента с 200 опухолями мозга

Доктор уточнил, что все эти опухоли в головном мозге, которых было более 200, убирались не за один раз, а в течение какого-то времени. То есть у пациента появлялись маленькие опухоли — их облучали, потом появлялись новые — их тоже облучали. Также он получал лечение других метастазов, которые были в других органах, но уже за счет лекарственной терапии.