SpaceX Илона Маска вышла на IPO

Американская аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска провела первичное размещение акций на бирже Nasdaq. Бумаги торгуются под тикером SPCX. Документ (.pdf) опубликован на сайте компании.
Размещены 555,6 млн акций на бирже Nasdaq по фиксированной цене $135 за бумагу.
В заявке на IPO SpaceX описывала будущий бизнес как гораздо более широкий, чем запуски ракет и спутниковый интернет Starlink. Авторы говорят о перспективах орбитальных дата-центров для искусственного интеллекта, промышленной инфраструктуры на Луне, добычи ресурсов на астероидах и строительства городов на Марсе.
Цена размещения составила $135 за бумагу. Компания предложила инвесторам 555,6 миллиона акций. Как и сообщал ранее Reuters, общий объем привлеченных средств достиг $75 млрд. Исходя из этих параметров, весь бизнес SpaceX оценивается примерно в $1,75 трлн. Окончательные данные о структуре акционерного капитала появятся после закрытия первой торговой сессии.
The New York Times написала, что, по оценке инвестиционной платформы Hill.com, IPO SpaceX может сделать более 4,4 тыс. нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании, миллионерами. Издание отмечает, что помимо действующих сотрудников бумагами владеют и бывшие, которые получили их в рамках компенсационных программ, причем отдельные из них владеют десятками тысяч акций.
Ранее Bloomberg сообщил, что первичное публичное размещение акций SpaceX вызвало спрос, в четыре с лишним раза превышающий количество доступных акций. А государственные фонды Саудовской Аравии (Public Investment Fund) и Кувейта (Kuwait Investment Authority) подали заявки на покупку акций SpaceX в рамках IPO на сумму от $1 млрд до $5 млрд каждый.
Подать заявки возможно этапе формирования книги заявок (букбилдинга), который длится обычно одну-две недели до IPO. В этот период компания и андеррайтеры собирают от крупных институциональных инвесторов — фондов, банков, суверенных структур — заявки с указанием желаемого пакета и ценового диапазона.
Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority) с активами $580 млрд также рассматривает крупную инвестицию, но не раскрывает ее объем. Все три структуры уже стали акционерами компании на закрытых раундах pre-IPO, и текущая оценка бизнеса в $1,8 трлн позволяет им зафиксировать значительный рост стоимости своих долей.
Однако у SpaceX возникли трудности с вхождением в индекс S&P 500, поскольку для этого компания должна получить прибыль не только за последний квартал, но и суммарно за последние четыре квартала. Однако в первом квартале 2026 года SpaceX получила убыток, несмотря на прибыль за 2025 год.
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