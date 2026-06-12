SpaceX Илона Маска вышла на IPO

Однако у SpaceX возникли трудности с вхождением в индекс S&P 500, поскольку для этого компания должна получить прибыль не только за последний квартал, но и суммарно за последние четыре квартала. Однако в первом квартале 2026 года SpaceX получила убыток, несмотря на прибыль за 2025 год.