В Перми вслед за «Беспилотной опасностью» ввели план «Ковер»

В Перми после режима «Беспилотной опасностью» 12 июня ввели план «Ковер». В воздушном пространстве появилась угроза или появление неопознанных беспилотников. О введении плана в 09:50 сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).