Школы и гимназии Беларуси начинают прием документов в первые классы

Прием документов для зачисления в первые классы детей, которые проживают на территории микрорайона, прикрепленном к учреждению образования, начнется сегодня и продлится до 15 августа.
Чтобы записать ребенка в первый класс, родителям нужно подать заявление на имя директора школы, подготовить и принести в школу медсправку о здоровье ребенка, а также свидетельство о рождении.
На свободные места школы и гимназии могут принимать заявления от родителей детей, которые не проживают в прикрепленном микрорайоне. Прием таких детей будет осуществляться в порядке очередности регистрации заявлений от их родителей.
Если от школы будет дан положительный ответ, остальные необходимые документы родителям нужно будет принести в школу с 17 по 28 августа. Однако дети, проживающие в микрорайоне и относящиеся к этой школе, имеют преимущественное право при зачислении в ряды первоклассников.