Школы и гимназии Беларуси начинают прием документов в первые классы

Если от школы будет дан положительный ответ, остальные необходимые документы родителям нужно будет принести в школу с 17 по 28 августа. Однако дети, проживающие в микрорайоне и относящиеся к этой школе, имеют преимущественное право при зачислении в ряды первоклассников.