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Школы и гимназии Беларуси начинают прием документов в первые классы

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Белорусские школы и гимназии начинают сегодня принимать документы от родителей будущих первоклассников, сообщает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Прием документов для зачисления в первые классы детей, которые проживают на территории микрорайона, прикрепленном к учреждению образования, начнется сегодня и продлится до 15 августа.

Чтобы записать ребенка в первый класс, родителям нужно подать заявление на имя директора школы, подготовить и принести в школу медсправку о здоровье ребенка, а также свидетельство о рождении.

На свободные места школы и гимназии могут принимать заявления от родителей детей, которые не проживают в прикрепленном микрорайоне. Прием таких детей будет осуществляться в порядке очередности регистрации заявлений от их родителей.

Если от школы будет дан положительный ответ, остальные необходимые документы родителям нужно будет принести в школу с 17 по 28 августа. Однако дети, проживающие в микрорайоне и относящиеся к этой школе, имеют преимущественное право при зачислении в ряды первоклассников.