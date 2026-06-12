Юрий Матузов принял участие во вручении первых паспортов юным воронежцам

Накануне Дня России в правительстве Воронежской области прошла торжественная церемония вручения паспортов РФ ребятам, отметившим 14-летие.
На нее были приглашены 23 школьника. Среди них — отличники учеба, активные спортсмены, победители и призеры различных региональных и федеральных конкурсов, волонтеры, а также представители всероссийской общественно-государственной организации детей и молодежи «Движение первых».
Непосредственно перед получением паспорта каждый из них произнес торжественное обещание на верность России.
Паспорта им вручали губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Ребята также получили по экземпляру Конституции России и по книге о достопримечательностях Воронежской области.
Александр Гусев отметил, что паспорт гражданина РФ — самый важный документ для любого россиянина. По его словам, стать полноправными гражданами не только большая честь, но и большая ответственность.
Юрий Матузов напомнил, что паспорт — не просто документ, который предъявляют при трудоустройстве или при посадке в транспорт, а настоящий символ принадлежности к народу с великой историей и культурой, с героическими победами и самыми светлыми мечтами.
— Государство, вручая главный документ, напоминает, что верит в вас и ждёт новых свершений. Мы убеждены — вы справитесь и достигнете самых высоких ступеней, прославите свою малую родину и всю страну, — подчеркнул спикер областной думы.