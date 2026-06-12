На Урале запустили конкурс для блогеров с необычным призом

— Для участия в конкурсе нужно приехать на Завод и снять видео длительностью до одной минуты, в котором вы расскажете о сборе денег на строительство нового удобного входа и проблемах нынешнего входа, который сделан из щебенки и досок, — рассказывают создатели проекта.