Волгоградский генерал Иван Попов готовится оспорить приговор

Волгоградский генерал Иван Попов, осужденный за мошенничество и отбывающий наказание в колонии Подмосковья, готовится оспорить приговор.
Заседание в Кассационном военном суде Новосибирска пройдет во вторник, 16 июня. В конце апреля рассмотрение кассационной жалобы отложили из-за вступления в дело дополнительного адвоката — для знакомства с 69 томами уголовного дела защитнице Татьяне Стась потребовалось время.
По словам адвоката Сергея Буйновского, Иван Попов не теряет надежды на отмену или изменение резонансного решения суда.
— Конечно же, Иван Иванович рассчитывает исправить судебную ошибку и восстановить свое честное имя, — подтверждает защитник.
Прежде Сергей Буйновский говорил, что в колонии осужденный генерал продолжает интересоваться происходящими в стране событиями, в том числе зная о ситуации в зоне СВО. Отправиться «за ленточку» самому ему пока не разрешают.
Напомним, родившегося в Волгоградской области генерала обвинили в хищении более 1,7 тысяч тонн изделий из металлопроката военного назначения. Нанесенный ущерб оценили в 100 миллионов рублей. При этом власти Запорожской области, где якобы пропал металл, отказались признавать себя потерпевшими про делу.
Не согласившегося с обвинением генерала приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили воинского звания. Во 2-м Западном окружном военном суде решение признали законным.
Фото Минобороны.