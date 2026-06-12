Стало известно, где можно быстро узнать результаты ЕГЭ

Те, кто сдавал Единый государственный экзамен, теперь могут посмотреть свои баллы в личном кабинете на портале «Госуслуги». В будущем там же появится возможность ознакомиться с отсканированными копиями экзаменационных бланков. Это даст выпускникам возможность самостоятельно оценить правильность проверки и, если возникнут сомнения, подать запрос на пересмотр результатов. Такие сведения предоставили представители Рособрнадзора, о чем сообщает ТАСС. Информация о баллах ЕГЭ, которая хранится на «Госуслугах», может быть использована при отправке документов в университет через цифровой сервис «Поступление в вуз онлайн».