Стало известно, где можно быстро узнать результаты ЕГЭ

Те, кто сдавал Единый государственный экзамен, теперь могут посмотреть свои баллы в личном кабинете на портале «Госуслуги». В будущем там же появится возможность ознакомиться с отсканированными копиями экзаменационных бланков. Это даст выпускникам возможность самостоятельно оценить правильность проверки и, если возникнут сомнения, подать запрос на пересмотр результатов. Такие сведения предоставили представители Рособрнадзора, о чем сообщает ТАСС. Информация о баллах ЕГЭ, которая хранится на «Госуслугах», может быть использована при отправке документов в университет через цифровой сервис «Поступление в вуз онлайн».
Ведомство продолжает развивать электронные инструменты, помогающие гражданам в разных жизненных ситуациях, включая процесс сдачи единых госэкзаменов. На портале уже доступен симулятор для тренировки перед ЕГЭ. Кроме того, сейчас прорабатывается перевод в цифровой формат таких этапов, как регистрация на экзамены и отправка возражений по поводу полученных оценок — в скором времени все эти действия можно будет выполнить непосредственно через портал государственных услуг.
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