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Мёд, сметана, смородина: В Италии придумали мороженое, отражающее облик России

Вкус мороженого с мёдом и лесными ягодами лучше всего олицетворяет Россию. Так считают в итальянской школе Carpigiani Gelato University, где обучают искусству приготовления джелато, сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Отвечая на вопрос о вкусах-символах Италии и России, итальянцы предложили для нашей страны более северные и насыщенные сочетания: мёд, сметану, лесные ягоды, чёрную смородину, чернику и даже гречку.

«Мёд и лесные ягоды могли бы стать очень узнаваемым и символичным сочетанием», — отметили в школе ко Всемирному дню мороженого 10 июня.

Для Италии мастера выбрали классику, связанную с местными традициями и качеством ингредиентов: фисташку, фундук, крем, страчателлу. Современное ремесленное мороженое всё чаще стремится передавать не просто вкус, а атмосферу, традиции и культуру регионов. Главный секрет — в знании состава и свойств продуктов.

«Великое мороженое рождается из техники, качественного сырья и эмоций», — заключили в школе.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Белоруссии тоже начали делать мороженое с особым национальным вкусом. Пломбир со вкусом драников со сметаной появился в магазинах в Минске, но и в России такое необычное лакомство тоже встречается.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

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