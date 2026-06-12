Челябинский гастрофестиваль вышел в финал национальной туристической премии

Гастрономический фестиваль, который ежегодно проходит в Челябинске в День города — «Блюда от верблюда», вошел в число претендентов на победу в национальной туристической премии Russian Traveler Awards в номинации «Фестиваль/праздник».
Фестиваль «Блюда от верблюда» с размахом проходит на набережной реки Миасс. Двухдневный праздник объединяет более 30 городских рестораторов, которые представляют блюда локальной кухни. Для гостей работают креативные мастерские, проходят кулинарные мастер-классы, звучит живая музыка.
Впервые в 2025 году фестиваль дополнила «Неделя уральской кухни» — челябинские рестораны предлагали специальное меню, созданное к фестивалю. В этом году «Блюда от верблюда» вновь развернутся
Отдать голос за фестиваль «Блюда от верблюда» можно на официальном сайте премии Russian Traveler Awards до 30 октября 2026 года.