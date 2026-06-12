Челябинский гастрофестиваль вышел в финал национальной туристической премии

Впервые в 2025 году фестиваль дополнила «Неделя уральской кухни» — челябинские рестораны предлагали специальное меню, созданное к фестивалю. В этом году «Блюда от верблюда» вновь развернутся 12—13 сентября и, как ожидается, станут еще масштабнее.