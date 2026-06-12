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Челябинский гастрофестиваль вышел в финал национальной туристической премии

Открытое голосование продлится до 30 октября.

Источник: 1obl.ru

Гастрономический фестиваль, который ежегодно проходит в Челябинске в День города — «Блюда от верблюда», вошел в число претендентов на победу в национальной туристической премии Russian Traveler Awards в номинации «Фестиваль/праздник».

Фестиваль «Блюда от верблюда» с размахом проходит на набережной реки Миасс. Двухдневный праздник объединяет более 30 городских рестораторов, которые представляют блюда локальной кухни. Для гостей работают креативные мастерские, проходят кулинарные мастер-классы, звучит живая музыка.

Впервые в 2025 году фестиваль дополнила «Неделя уральской кухни» — челябинские рестораны предлагали специальное меню, созданное к фестивалю. В этом году «Блюда от верблюда» вновь развернутся 12—13 сентября и, как ожидается, станут еще масштабнее.

Отдать голос за фестиваль «Блюда от верблюда» можно на официальном сайте премии Russian Traveler Awards до 30 октября 2026 года.