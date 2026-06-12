Росавиация закрыла аэропорт в Перми на прием и выпуск самолетов

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь», в «Большом Савино» задерживается прилет авиарейсов: ЮВ 541 из Казани — с 12:30 до 14:00, FV 6583 из Санкт-Петербурга — с 13:20до 15:20, A4 4017 из Махачкалы с 13:45до 14:19, RT 706 из Ташкента — с 21:25 до 22:00.