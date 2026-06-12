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Росавиация закрыла аэропорт в Перми на прием и выпуск самолетов

Аэропорты одновременно временно закрыли в Пермском крае и Удмуртии.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация 12 июня в 10:35 временно закрыла аэропорты в Перми и Ижевске. Ограничения ввели на прием и выпуск воздушных судов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь», в «Большом Савино» задерживается прилет авиарейсов: ЮВ 541 из Казани — с 12:30 до 14:00, FV 6583 из Санкт-Петербурга — с 13:20до 15:20, A4 4017 из Махачкалы с 13:45до 14:19, RT 706 из Ташкента — с 21:25 до 22:00.

Также предварительно перенесли вылет авиарейсов: RT 705 в Ташкент с 14:00 на 15:00, FV 6584 в Санкт-Петербург — с 14:20 на 16:20.

В Пермском крае с 09:50 действуют режим «Беспилотная опасность» и экстренный план «Ковер». Телефон вызова экстренных служб — «112».