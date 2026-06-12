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Этери Тутберидзе высказалась о личной жизни и романтических отношениях

Тренер Этери Тутберидзе в интервью проекту «Aleko in my bag» поделилась личным взглядом на концепцию семьи и романтических отношений.

Тренер Этери Тутберидзе в интервью проекту «Aleko in my bag» поделилась личным взглядом на концепцию семьи и романтических отношений.

Мастер спорта считает, что семью нужно заводить до 30 лет: позже, по ее мнению, у человека появляется больше запросов. А чем старше он становится, тем больше у него появляется приватных зон.

— Допустим, я хочу проснуться и пить свой кофе — я не буду отвечать никому на телефон, смски, за исключением дочери. Я просто хочу там пить кофе, наслаждаться, может, своей передачей — это моя приватная зона, я не хочу туда никого пускать. У меня такого, естественно, не было в молодом возрасте, — сказала спортсменка.

Если мужчина уходит из жизни женщины, то это не конец света, считает тренер. В интервью у Тутберидзе также спросили о вечном поиске человека, который ее поймет в отношениях.

— А у меня столько людей, которые меня понимают. У меня есть друг, с которым я часто на телефоне. (…) Но это… Друг и мужчина — это разные вещи. Я считаю, что даже своего мужчину не надо подпускать в какие-то зоны. Этот момент вовлеченности, «ты такая необычная» — он должен оставаться, — заключила тренер.

Также тренер призналась, что привыкла к одиночеству и не стремится строить новые отношения. По ее словам, семья «была бы», если бы вместе с ней и дочерью рядом был мужчина, но «второй стороной было принято иное решение». Однако Тутберидзе призналась, что это сделало ее сильнее.

Также Тутберидзе прокомментировала высказывания о своем тяжелом характере и жестком подходе к тренировкам. В эфире подкаста «Форум в большом городе» тренер призналась, что меняет методы своих занятий.