Этери Тутберидзе высказалась о личной жизни и романтических отношениях

— А у меня столько людей, которые меня понимают. У меня есть друг, с которым я часто на телефоне. (…) Но это… Друг и мужчина — это разные вещи. Я считаю, что даже своего мужчину не надо подпускать в какие-то зоны. Этот момент вовлеченности, «ты такая необычная» — он должен оставаться, — заключила тренер.