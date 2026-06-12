Бензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в Феодосии

«С сегодняшнего дня на постоянной основе на следующих АЗС “Атан” будет производиться свободная продажа бензина марки А-92», — написал Ким в своем канале в МАКС.
- Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 (Техникум).
- Феодосия, Челнокова, 71.
- с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б.
- Керченское шоссе, 23 (кольцо).
- пгт. Приморский, Керченское шоссе, 86/88.
Глава администрации напомнил, что действуют ограничения: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена. И обратился с просьбой соблюдать спокойствие и заправляться в обычном режиме.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты — до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.