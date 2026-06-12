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Бензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости Крым. В Феодосии с пятницы, 12 июня, бензин А-92 будет в свободной продаже на пяти автозаправочных станциях. Об этом информирует глава администрации города Владимир Ким.

«С сегодняшнего дня на постоянной основе на следующих АЗС “Атан” будет производиться свободная продажа бензина марки А-92», — написал Ким в своем канале в МАКС.

  • Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 (Техникум).
  • Феодосия, Челнокова, 71.
  • с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б.
  • Керченское шоссе, 23 (кольцо).
  • пгт. Приморский, Керченское шоссе, 86/88.

Глава администрации напомнил, что действуют ограничения: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена. И обратился с просьбой соблюдать спокойствие и заправляться в обычном режиме.

В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты — до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.

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