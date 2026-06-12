В Волгограде не угасает мода на русские кокошники

— Знаете, что чаще всего я слышу от девушек, которые надевают изделие на голову? «Я — царевна». На мой взгляд, кокошник не только прибавляет уверенности в себе, но и позволяет ощутить связь времен, — рассказывала Алина Кулешова. — Коко Шанель говорила, что «мода живет лишь тогда, когда она выходит на улицы». Чтобы «вывести» моду на ободки-кокошники на улицы Волгоградской области, понадобилось много времени и немало усилий. Но посмотрите, как часто сегодня их выбирают девушки и женщины. Получается, все было не зря? Даже совсем юные девочки надевают их в повседневной жизни с любовью и гордостью, желая быть похожими на мам.