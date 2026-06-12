В Москве беспилотный трамвай научился различать 24 типа объектов

Ранее в столице был создан Центр перспективных разработок Московского транспорта, целью которого стало внедрение современных технологий, в том числе беспилотного транспорта. В сентябре 2025 года в Москве был запущен первый в мире полностью беспилотный трамвай, который регулярно перевозит пассажиров. Он следует по маршруту № 10 «Метро “Щукинская” — улица Кулакова» на северо-западе Москвы. Сегодня в городе курсируют 4 беспилотных трамвая, к концу году на линию выйдет еще 11 беспилотных трамваев.