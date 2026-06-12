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Искавший пропавшего в лесу охотника волонтер заблудился сам

В Быстринском районе Камчатки сотрудники МЧС и полиции приступили к розыску мужчины, который вызвался помочь в поисках пропавшего осенью 2025 года охотника и сам исчез.

В Быстринском районе Камчатки сотрудники МЧС и полиции приступили к розыску мужчины, который вызвался помочь в поисках пропавшего осенью 2025 года охотника и сам исчез. Об этом сообщил министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он пояснил, что 9 июня группа волонтеров самостоятельно отправилась на поиски охотника. Разделившись, участники разошлись в разных направлениях, после чего один из них перестал выходить на связь. По имеющимся данным, у него отсутствуют компас, средства связи и навигационные приборы.

Пропавший доброволец участвовал в поисках 72-летнего Виктора Баркавтова. Этот мужчина покинул село Эссо в сентябре 2025 года и бесследно исчез. Активные поиски решили завершить в январе, так как они не дали результата. В мае их возобновили. Теперь же из-за несчастного случая добровольцы вынуждены искать своего товарища.

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