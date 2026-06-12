Искавший пропавшего в лесу охотника волонтер заблудился сам

В Быстринском районе Камчатки сотрудники МЧС и полиции приступили к розыску мужчины, который вызвался помочь в поисках пропавшего осенью 2025 года охотника и сам исчез. Об этом сообщил министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».