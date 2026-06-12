Микровыражения лица: как за 10 секунд понять, что партнер врет вам о своей «прошлой жизни»

«Обратите внимание на момент, когда партнер произносит имя “человека из прошлого”. Если вы видите микросморщивание носа — это знак не просто лжи, а соматического отторжения. Но если нос не морщится, а губы сжимаются и уходят в сторону — это подавленная нежность. Значит, он говорит: “Я ее ненавижу”, а на деле все еще любит», — объясняет Баранова Ксения. Как расположить к себе собеседника: советы спецагента ФБР.