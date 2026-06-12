Владислав Атмахов вручил награды за помощь СВО в честь Дня России

Владислав Атмахов лично вручил почётные знаки Законодательного Собрания региона «За служение людям» Сергею Кулагину и Александру Сидельникову. Помимо этого, в рамках церемонии отметили волонтёров, активистов и общественных деятелей медалями ЛДПР «За помощь в СВО», знаками Почёта ЛДПР и дипломами общественной премии «Созидатель». Эти награды получили те, кто активно помогает участникам специальной военной операции и воплощает в жизнь социально значимые инициативы.