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Владислав Атмахов вручил награды за помощь СВО в честь Дня России

Эти награды получили те, кто активно помогает участникам специальной военной операции и воплощает в жизнь социально значимые инициативы.

В День России в ЦРТ «Созвездие» прошло масштабное торжество, которое объединило порядка трёхсот человек. Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР.

Среди почётных гостей мероприятия были депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Владислав Атмахов, глава администрации Приокского района Михаил Шатилов и депутат городской Думы Ирина Молькова.

Ключевым моментом праздника стала церемония чествования граждан, чья деятельность заметно повлияла на развитие местного сообщества, поддержку добровольческих инициатив и реализацию общественно важных проектов.

Владислав Атмахов лично вручил почётные знаки Законодательного Собрания региона «За служение людям» Сергею Кулагину и Александру Сидельникову. Помимо этого, в рамках церемонии отметили волонтёров, активистов и общественных деятелей медалями ЛДПР «За помощь в СВО», знаками Почёта ЛДПР и дипломами общественной премии «Созидатель». Эти награды получили те, кто активно помогает участникам специальной военной операции и воплощает в жизнь социально значимые инициативы.

Творческие коллективы ЦРТ «Созвездие» наполнили праздник яркими выступлениями: в программе прозвучали патриотические песни, были представлены хореографические композиции, отражающие богатство российской истории, культуры и традиционных ценностей.

В своём обращении к собравшимся Владислав Атмахов подчеркнул, насколько значимо сохранять сплочённость общества и выражать признательность тем, кто своим неравнодушием и гражданской активностью вносит вклад в укрепление страны.

Торжество стало заметным событием в общественной жизни Нижнего Новгорода: оно позволило представителям разных поколений почувствовать единство, проникнуться духом патриотизма и выразить уважение к тем, кто посвящает себя служению обществу.

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