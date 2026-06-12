Имя за 140 миллионов

Спорить с блокадниками не решались даже самые радикальные сторонники Петербурга. Слишком велик был моральный вес. Слишком свежа память. Их позиция стала самым трудным препятствием для кампании — труднее, чем кремлевское давление, труднее, чем смета Красницкого. Переубедить ветеранов так и не удалось. Но сторонники переименования нашли другой путь: они сделали акцент не на отказе от советского прошлого, а на возвращении культурного долга. Петербург — не вместо Ленинграда, а вместе с его памятью. Эта формула не примирила всех, но позволила вынести вопрос на голосование.