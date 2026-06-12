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Имя за 140 миллионов

35 лет назад, 12 июня 1991 года, горожане проголосовали за возвращение Ленинграду исторического названия. В мире, где города меняют имена по нескольку раз за столетие, история Ленинграда-Петербурга стоит особняком. Это случай, когда воля горожан столкнулась с сопротивлением Кремля, Верховного совета, ветеранских организаций и бухгалтерии. И победила. Название города меняли трижды, и каждый раз в этом были своя логика и своя цена.

Источник: Коммерсантъ

Название Санкт-Петербург, унаследованное городом от крепости, заложенной в мае 1703 года на Заячьем острове, считается первоначальным. Но орфография тогда была делом вольным: в документах мелькали и голландский Санктпитербурх, и немецкий Санктпетербург. Современники Петра не придавали значения единообразию, пока форма не устоялась сама собой. В разговорной речи с середины XVIII века широко гуляло сокращение Питер — изначально часть варианта Санкт-Питербурх. Оно дожило до нашего времени, вызывая споры: одни считают его фамильярным, другие — домашним и естественным.

Первое официальное переименование случилось 18 августа 1914 года. На волне антигерманских настроений, вызванных начавшейся мировой войной, Николай II превратил Санкт-Петербург в Петроград.

Источник: Коммерсантъ

В правительственных кругах идею активно продвигал министр Александр Кривошеин. Культурное общество инициативу не оценило: название в честь небесного покровителя Петра фактически превратилось в название в честь самого императора. Как позже заметил историк Антон Керсновский: «Петроград явился первым шагом к Ленинграду».

Источник: Коммерсантъ

Второй шаг был сделан через десять лет. 21 января 1924 года умер Ленин. Через два дня рабочие завода «Красный Путиловец» предложили присвоить городу его имя. Петросовет инициативу мгновенно поддержал, а 26 января Второй всесоюзный съезд Советов утвердил название Ленинград. Большую роль в решении сыграл председатель Петросовета Григорий Зиновьев. После переименования все «петроградские» и «петербургские» топонимы в городе были тщательно заменены на «ленинградские» — кроме Петроградской стороны, Петроградской набережной и Петроградской улицы на Крестовском острове. Эти осколки старого имени застряли на карте на десятилетия.

Источник: Коммерсантъ

К концу 1980-х общественно-политическая ситуация изменилась. По стране пошла волна возвращения исторических названий: Тверь, Нижний Новгород, Самара, Владикавказ. Демократические депутаты Ленсовета заговорили о том, что очередь дошла и до Ленинграда. Но одно дело — Калинин и совсем другое — город-герой, переживший блокаду.

Почему ветераны были против

Противники переименования начали не с идеологии, а с бухгалтерии. Депутат Ленсовета Евгений Красницкий принес в президиум смету: замена табличек на домах, печатей в учреждениях, бланков, штампов в паспортах обойдется в 140 млн рублей. Для города, где в то время с прилавков исчезало все, сумма выглядела астрономической. Газеты мгновенно разнесли цифру: «Полки пустые, а они таблички меняют».

Источник: Коммерсантъ

Однако за финансовым аргументом стояло кое-что посерьезнее. Ветеранские организации и блокадники выступили против. Для них слово «Ленинград» не имело отношения ни к Ленину, ни к партийной номенклатуре. Это было имя, которое звучало по радио в самые страшные зимы, под которым хоронили погибших, имя, выбитое на мемориальных досках по всему городу. Переименование они воспринимали как попытку перечеркнуть то, что оплачено жизнями более миллиона ленинградцев.

Спорить с блокадниками не решались даже самые радикальные сторонники Петербурга. Слишком велик был моральный вес. Слишком свежа память. Их позиция стала самым трудным препятствием для кампании — труднее, чем кремлевское давление, труднее, чем смета Красницкого. Переубедить ветеранов так и не удалось. Но сторонники переименования нашли другой путь: они сделали акцент не на отказе от советского прошлого, а на возвращении культурного долга. Петербург — не вместо Ленинграда, а вместе с его памятью. Эта формула не примирила всех, но позволила вынести вопрос на голосование.

Рука Москвы

В то же время в Москве, кажется, все уже было решено. Давление из столицы в пользу сохранения имени Ленинград было прямым и публичным.

Источник: Коммерсантъ

Президент СССР Михаил Горбачев назвал переименование лишенным нравственных оснований — и это была не частная реплика, а сигнал. Верховный совет во главе с Русланом Хасбулатовым пошел дальше: он заранее, еще до опроса, объявил, что результаты не будут иметь юридической силы. Ситуация складывалась странная: город только готовился высказаться, а федеральная власть уже объявила его голос недействительным.

Неожиданным оказалось и сопротивление со стороны мэра. Анатолий Собчак, юрист и демократ, до последнего колебался. Он публично говорил, что с названием Ленинград город пережил блокаду и оно сроднилось с жителями. Это не было политической игрой: Собчак действительно сомневался, стоит ли вскрывать такую рану.

Источник: Коммерсантъ

Позже он изменил позицию, но сам факт его колебаний показывает, насколько непростым был выбор даже для тех, кого принято считать архитекторами переименования.

От Невограда до Свято-Петрограда

30 апреля 1991 года Ленсовет принял решение о проведении общегородского опроса. Его назначили на 12 июня и совместили с выборами президента РСФСР и мэра города. Перед этим депутаты перебрали множество вариантов. В рейтинговом голосовании фигурировали названия Санкт-Петербург, Петербург и Петроград. Звучали и более экзотические предложения: Невоград, Свято-Петроград, Питер-город.

Источник: Коммерсантъ

Комиссия по культуре отвергла Свято-Петроград. Этот как будто исконный вариант не соответствовал традициям русского топонимического словообразования. Абсолютное большинство депутатов поддержало исторически устоявшуюся форму Санкт-Петербург, она и вошла в опросный бланк. Участникам предстоял выбор из двух вариантов: Ленинград или Санкт-Петербург. Выбранный вариант — именно Санкт-Петербург, а не просто Петербург или Петроград — показывал, что в основе подхода лежит культурно-историческая реставрация.

12 июня 1991 года горожане пришли на участки. Так совпало, что в один день проходили сразу три голосования: выборы президента России, выборы мэра Ленинграда и опрос о названии. Явка была высокой. 54,86% участвовавших в опросе проголосовали за возвращение исторического названия. Большинство — но не подавляющее. Против высказалось около 42%. Победа без триумфа. 25 июня Ленсовет утвердил результаты.

6 сентября 1991 года был подписан Указ Президиума Верховного совета РСФСР «О возвращении городу Ленинграду его исторического названия Санкт-Петербург». Началась замена табличек, печатей, бланков, адресов. Ленинградский государственный университет стал Санкт-Петербургским.

Что осталось от Ленинграда

Город стал Санкт-Петербургом. Область — нет. Депутаты Леноблсовета, по свидетельству члена президиума Юрия Павлова, наложили мораторий на переименование — из уважения к ветеранам и нежелания тратить бюджет на то, что в областном парламенте называли «показухой перед Западом». Так на карте возник парадокс, сохраняющийся до сих пор: город — Петербург, область вокруг него — Ленинградская.

Впрочем, Петербург не расстался с ленинградским наследием полностью. Согласно городскому закону, почетное звание «город-герой Ленинград» используется наравне с официальным названием при проведении мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной и блокадой: 9 мая, 22 июня, 8 сентября, 18 января и 27 января. На стелах при въезде в город выбито: «Санкт-Петербург» и ниже — «город-герой Ленинград». В память о сотрудниках, которые в блокаду сберегли коллекцию животных, сохранил свое имя Ленинградский зоопарк. Киностудия «Ленфильм» и Ленинградский комбинат хлебопродуктов работают под прежними вывесками. На карте города до сих пор значатся 15 Ленинградских улиц и шоссе, не считая улицы Ленсовета, а в 2020 году скверу на проспекте Стачек, где расположены танк-памятник и блокадный трамвай, присвоили название Ленинградский сквер. Также аэропорт Пулково встречает прибывающих историческим напоминанием: «Город-герой Ленинград» (огромные буквы расположены на крыше здания аэровокзала).

В недавней смене логотипа аэропорта студия Артемия Лебедева уместила в образ не только хвосты самолетов, разводные мосты, но и букву «Л» — в память о героическом прошлом города.