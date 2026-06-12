В Николаевске-на-Амуре на набережной высадили новую аллею

— Во время обсуждения развития Николаевского района прозвучала правильная мысль: набережной нужны деревья и больше зелени. Я решил внести свой вклад, купил саженцы, привёз их в город. Затем согласовали место и пригласили жителей. Акцию провели небольшим составом — помогали неравнодушные граждане, которые хотели своими руками сделать набережную зеленее и уютнее. Теперь главное — сохранить аллею, чтобы деревья прижились и радовали людей много лет, — рассказал он.