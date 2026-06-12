В Николаевске-на-Амуре на набережной высадили новую аллею

В Хабаровском крае, в Николаевске-на-Амуре на городской набережной появилась новая аллея из деревьев и кустарников. Работы проведены по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в рамках дальнейшего озеленения общественного пространства, благоустроенного в 2024—2025 годах по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Владимиром Путиным, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Инициатором акции выступил депутат совета депутатов города Антон Ахтямов. Он отметил, что идея озеленения набережной возникла во время обсуждения развития Николаевского района. По его словам, саженцы были приобретены и доставлены в город лично, после чего к посадкам пригласили жителей.
— Во время обсуждения развития Николаевского района прозвучала правильная мысль: набережной нужны деревья и больше зелени. Я решил внести свой вклад, купил саженцы, привёз их в город. Затем согласовали место и пригласили жителей. Акцию провели небольшим составом — помогали неравнодушные граждане, которые хотели своими руками сделать набережную зеленее и уютнее. Теперь главное — сохранить аллею, чтобы деревья прижились и радовали людей много лет, — рассказал он.
Всего высажено 28 деревьев и кустарников. Это не первая подобная акция: в начале июня подростки из лагеря труда и отдыха эколого-биологического центра уже высаживали на набережной аллею пузыреплодников.
Благоустройство территории началось в 2023 году после победы муниципалитета во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО. На набережной уже обустроены прогулочные дорожки из брусчатки, скейт-парк, амфитеатр, ротонда, установлены освещение, лавочки и система видеонаблюдения.
Отдельно благоустроена территория вокруг памятника Невельскому: там появились прогулочные дорожки и резиновое покрытие на лестницах.
К 175-летию города на набережной также установили 18-метровый флагшток с российским триколором. Кроме того, в рамках нового гранта планируется обустройство двух лестничных маршей с видовыми площадками, фонтанами и зонами отдыха. Между ними появится надпись с названием города.