В Ростове развернули самый большой флаг России

Накануне Дня России в Ростове-на-Дону развернули самый большой государственный флаг в стране, его площадь составила 1500 квадратных метров. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Фатеев.
— Ростов-на-Дону официально выбран первым городом в стране, принимающим эту уникальную эстафету в рамках федеральной сети исторических парков «Россия — моя история». Ранее флаг был официально презентован президенту России Владимиру Владимировичу Путину, — рассказал Андрей Фатеев.
Флаг развернули на площадке исторического парка. Участвовали юнармейцы, представители «Движения первых», молодежных общественных организаций, военные, волонтеры, студенты колледжей и школьники.
Акцию провели во время открытия мультимедийной выставки «Код России: флаг, герб, гимн». Экспозиция была посвящена истории становления государственных символов России, их значению и роли в укреплении государственности.
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