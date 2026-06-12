В энергосбытовой компании Воронежской области прошел «День здоровья»

Выездная профилактическая акция «День здоровья» состоялась в «Борисоглебской энергосбытовой организации». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Воронежской области.
Обследования без отрыва от работы прошли 43 сотрудника компании. Сотрудники поликлиники № 1 Борисоглебской больницы взяли у них кровь, чтобы проверить на холестерин, глюкозу и сделать общий анализ. Также врачи измерили работникам организации внутриглазное давление, сделали электрокардиограмму и взяли мазок на онкоцитологию.
Сотрудники «Борисоглебской энергосбытовой организации» посетили терапевта и акушера-гинеколога и прошли социологический опрос по ЗОЖ. Медицинские работники дали им рекомендации по дальнейшему обследованию, лечению и здоровому образу жизни.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.