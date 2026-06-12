Дополнительные выплаты могут получать студенты-медики

Напомним, что 11 ноября Госдума в окончательном третьем чтении приняла законопроект, возвращающий в мягкой форме распределение выпускников медицинских вузов по учреждениям. Теперь вместо основной массы бюджетных мест в том же ВолгГМУ будут целевые, а студентам, освоившим профильные программы, придётся отработать не менее трёх лет в конкретных больницах и поликлиниках, по чьей квоте они получили образование.