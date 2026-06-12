На Дону Новочеркасский колледж представил опыт инклюзивного образования

Депутат Госдумы Виктория Абрамченко совместно с министром образования Ростовской области Викторией Чернышовой посетила Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления. Там им представили опыт инклюзивного профессионального образования, что отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
В колледже с 2014-го реализуется программа «Доступная среда», а с 2017‑го учреждение является базовой профессиональной организацией по поддержке развития системы инклюзивного образования в регионе и площадкой федерального Ресурсного центра развития инклюзивного образования. Ежегодно там обучаются до 70 человек с ОВЗ и инвалидностью. Производственные пространства колледжа полностью укомплектованы. Так, мастерские стали производственно‑технической базой для студентов по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств.
«Колледж демонстрирует уникальный опыт инклюзивного профессионального образования. Учреждение успешно реализует подготовку по широкому спектру востребованных направлений — как для обычных обучающихся, так и для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Совместное обучение способствует эффективной социализации студентов и их успешному выходу на рынок труда. Особо отмечу, что для обучающихся с ОВЗ созданы условия для получения конкурентоспособных профессий, обеспечивающих последующее трудоустройство и достойный уровень дохода», — подчеркнула Виктория Абрамченко.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.