На Дону Новочеркасский колледж представил опыт инклюзивного образования

В колледже с 2014-го реализуется программа «Доступная среда», а с 2017‑го учреждение является базовой профессиональной организацией по поддержке развития системы инклюзивного образования в регионе и площадкой федерального Ресурсного центра развития инклюзивного образования. Ежегодно там обучаются до 70 человек с ОВЗ и инвалидностью. Производственные пространства колледжа полностью укомплектованы. Так, мастерские стали производственно‑технической базой для студентов по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств.