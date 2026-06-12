Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда 12 июня

Ночью 12 июня аэропорт Волгограда закрывали на несколько часов.

Источник: Комсомольская правда

Семь рейсов задержано в аэропорту Волгограда сегодня утром в День России. Ночью 12 июня воздушную гавань и воздушное пространство региона закрывали на несколько часов.

По данным онлайн табло аэропорта, рейс авиакомпании «Победа» из Москвы ожидается в 12.45 вместо 9.10 с задержкой более, чем на три часа. Вылет обратно — в 13.10 вместо 9.35.

На 15−20 минут позже в Волгограде приземлятся самолет из Еревана и рейс «Аэрофлота» из Москвы. На час задерживаются рейсы из Санкт-Петербурга. Вылет в Пулково авикомпаниями «Победа» и Smartavia также с часовым опозданием.

Режим «Ковер» в аэропорту Волгограда и других городах страны ввели 12 июня в 4.12. Открыли воздушные гавани через несколько часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

При ракетной опасности в Волгограде УК обязали открывать все убежища.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше