Дом в стиле советского неоклассицизма обновят на Большой Филевской улице

«Семиэтажный жилой дом построен в 1953 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Его уличные фасады украшены бриллиантовым рустом и облицованы керамической плиткой, остальные стороны выполнены из кирпича. Оконные проемы на первом и пятом этажах оформлены наличниками с филенками, углы здания выделены рустовым камнем. Четыре нижних этажа визуально отделены от верхних тянутым профилированным карнизом, а завершает композицию карниз с дентикулами. Работы начались с подготовки специального проекта, учитывающего историческую ценность здания и его декоративные особенности. На его основе были выбраны технологии и материалы», — говорится в сообщении.