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Дом в стиле советского неоклассицизма обновят на Большой Филевской улице

В районе Филевский парк продолжается обновление дома на ул. Большая Филевская (д. 21, корп. 4) в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Семиэтажный жилой дом построен в 1953 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Его уличные фасады украшены бриллиантовым рустом и облицованы керамической плиткой, остальные стороны выполнены из кирпича. Оконные проемы на первом и пятом этажах оформлены наличниками с филенками, углы здания выделены рустовым камнем. Четыре нижних этажа визуально отделены от верхних тянутым профилированным карнизом, а завершает композицию карниз с дентикулами. Работы начались с подготовки специального проекта, учитывающего историческую ценность здания и его декоративные особенности. На его основе были выбраны технологии и материалы», — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты завершили промывку фасадов от загрязнений и приступили к восстановлению поврежденных участков кирпичной кладки. Далее стены обработают антисептическим составом для защиты от плесени и грибка в местах намокания, а затем проведут гидрофобизацию — специальную обработку, которая обеспечит долговечную защиту кирпича и керамической плитки от влаги и атмосферных осадков.

На завершающем этапе капитального ремонта фасада будут оштукатурены и окрашены декоративные элементы: угловые русты, полуциркульные наличники, пояса и карнизы. Особое внимание уделят балконам: специалисты восстановят поврежденные плиты, заменят напольное покрытие и металлические отливы. После завершения основных работ будет отремонтирован цоколь здания и полностью заменена система наружного водостока.