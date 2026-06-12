Певицу Ольгу Бузову госпитализировали после травмы ноги в Москве

Певицу Ольгу Бузову госпитализировали после травмы ноги. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По данным источника, артистка находилась у себя дома в одном из районов Москвы, когда получила травму. Утверждается, что она разбила коленку. Медики оказали помощь Бузовой на месте, после чего отвезли ее в больницу, передает телеканал.
Позже певица вышла на связь с подписчиками и опубликовала в соцсетях фотографию: на ней изображена окровавленная нога, перемотанная бинтом.
— Вот такое утро, — подписала исполнительница фотографию из машины скорой помощи.
Ранее в Сети появилась информация, что певцу Алексею Глызину запретили выступать с танцевальными номерами на сцене из-за тромбоза ноги. Утверждается, что артист на протяжении недели страдал от сильной боли и не обращался к врачам, пока состояние не ухудшилось.
В начале марта телеведущая Яна Чурикова упала со сцены во время съемок программы «Голос» на Первом канале. По ее словам, на съемочной площадке находился врач, который дал ей обезболивающее. Позже она рассказала, что посетила травматолога. Также она поблагодарила всех, кто беспокоился за ее состояние.