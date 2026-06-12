В преддверии Дня России участники Движения Первых Хабаровского края и Волонтеры Победы присоединились к всероссийской акции «Родиной горжусь», реализуемой в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети». Более 1000 школьников, наставников и активистов региона украсили свыше 800 окон школ, домов, учреждений дополнительного образования и молодежных пространств, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Акция стала еще одной возможностью для молодых жителей края выразить свою любовь к России, продемонстрировать уважение к ее истории и традициям. Особенно важно, что такие инициативы объединяют разные поколения вокруг общих ценностей и помогают создавать праздничную атмосферу ко Дню России», — отметил заместитель председателя Совета регионального отделения по стратегическому развитию Движения Первых Хабаровского края Руслан Беляков.
Более тысячи Первых Хабаровского края присоединились к акции «Родиной горжусь». Фото: Движение Первых, Волонтеры Победы.
Более тысячи Первых Хабаровского края присоединились к акции «Родиной горжусь». Фото: Движение Первых, Волонтеры Победы.
Более тысячи Первых Хабаровского края присоединились к акции «Родиной горжусь». Фото: Движение Первых, Волонтеры Победы.
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Проект направлен на сохранение исторической памяти, укрепление гражданской идентичности и формирование чувства гордости за свою страну. Участники оформляли окна рисунками, тематическими композициями и символами, отражающими богатое культурное и историческое наследие России и Хабаровского края. В оформлении использовались государственная символика, изображения знаковых достопримечательностей страны и региона, а также авторские творческие работы, посвященные любви к Родине.
В комитете по делам молодежи отметили, что всероссийская акция «Родиной горжусь», проходившая с 8 по 12 июня, стала частью праздничных мероприятий, посвященных Дню России. За это время она объединила активистов Движения Первых из городов и районов края, которые своим творчеством и инициативностью внесли вклад в празднование одного из главных государственных праздников страны.