Более тысячи Первых Хабаровского края присоединились к акции «Родиной горжусь»

В комитете по делам молодежи отметили, что всероссийская акция «Родиной горжусь», проходившая с 8 по 12 июня, стала частью праздничных мероприятий, посвященных Дню России. За это время она объединила активистов Движения Первых из городов и районов края, которые своим творчеством и инициативностью внесли вклад в празднование одного из главных государственных праздников страны.