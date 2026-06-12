Комсомольск-на-Амуре празднует 94-й день рождения

В День России один из важнейших промышленных центров Дальнего Востока — Комсомольск-на-Амуре — отмечает 94 года со дня основания. Вклад жителей города в историю страны отмечен Орденом Ленина и Орденом Октябрьской Революции, а в мае 2021 года Указом Президента РФ Владимира Путина городу присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.