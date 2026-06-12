Комсомольск-на-Амуре празднует 94-й день рождения

В День России один из важнейших промышленных центров Дальнего Востока — Комсомольск-на-Амуре — отмечает 94 года со дня основания. Вклад жителей города в историю страны отмечен Орденом Ленина и Орденом Октябрьской Революции, а в мае 2021 года Указом Президента РФ Владимира Путина городу присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил комсомольчан с двойным праздником. Он напомнил слова Президента России:
— Замечательный город. Он в известной степени оплот нашего машиностроения, такого сложного и нужного для нас, в том числе и особенно сегодня.
Глава региона подчеркнул:
— Уверенно скажу: нынешнее поколение комсомольчан верно делу своих отцов! Вы помните, какой высокой оценки удостоился Комсомольск-на-Амуре от нашего Президента.
В Городе юности встают на крыло знаменитые на весь мир боевые самолёты семейства Су. Одновременно готовится к запуску в серию импортозамещённый гражданский лайнер «SJ-100». Продукция Амурского судостроительного завода — гордость российского флота.
Губернатор отметил, что воины-комсомольчане сегодня, как и 80 лет назад, сражаются за свободу и независимость Отчизны, вместе со всей страной приближая Победу в специальной военной операции.
— Уверен, впереди у нас ещё множество свершений и достижений, ведь Комсомольск-на-Амуре — Город юности и город юных сердцем и душой! С праздником! С днём рождения, Комсомольск-на-Амуре! — завершил поздравление Дмитрий Демешин.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru