Мошенники начали обманывать сдавших ЕГЭ и ОГЭ

Часто письма от аферистов выглядят как настоящие уведомления от приемной комиссии вуза или колледжа, поэтому на первый взгляд они могут даже не вызвать подозрений, уточнил сенатор. Во время проведения ОГЭ и ЕГЭ злоумышленники предлагают якобы «реальные ответы», «утечки с Дальнего Востока», онлайн-подсказки или помощь куратора, что на самом деле является обманом.