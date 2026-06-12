Мошенники начали обманывать сдавших ЕГЭ и ОГЭ

Киберпреступники решили заработать на школьниках, которые ищут онлайн-ресурсы для проверки баллов ЕГЭ и ОГЭ, а также для подачи апелляции, если результаты их не устраивают. Об этом журналистам РИА Новости сообщил сенатор Артем Шейкин.
По его словам, в период после экзаменов возникают мошеннические схемы — поддельные сайты для проверки результатов, фальшивые апелляции, а также предложения «повысить баллы» или организовать пересдачу через связи. «Кроме того, могут приходить сообщения с просьбой подтвердить место в вузе, перейдя по подозрительной ссылке», — отметил Шейкин.
Часто письма от аферистов выглядят как настоящие уведомления от приемной комиссии вуза или колледжа, поэтому на первый взгляд они могут даже не вызвать подозрений, уточнил сенатор. Во время проведения ОГЭ и ЕГЭ злоумышленники предлагают якобы «реальные ответы», «утечки с Дальнего Востока», онлайн-подсказки или помощь куратора, что на самом деле является обманом.
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