Схема движения на новом Борском мосту изменится

Напомним, в Нижнем Новгороде приступили к ремонту нового Борского моста и подходов к нему. Работы, которые планируется провести в два этапа, продлятся до 30 июня. С 15 июня начинается ремонт проезжей части моста по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Причина ремонта покрытия — повышенный износ. Это произошло из-за того, что весь транспортный поток перевели на новый мост во время ремонта старого в 2025 году.