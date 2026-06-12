Схема движения на новом Борском мосту изменится

На новом Борском мосту изменится организация дорожного движения в ночь с 15 на 16 июня. Об этом сообщает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.
Теперь две полосы будут работать на выезд из Нижнего Новгорода. Специалисты демаркируют временную желтую разметку и уберут знаки, обозначающие реверсивное движение. По старому Борскому мосту останется две полосы на въезд в Нижний Новгород.
Напомним, в Нижнем Новгороде приступили к ремонту нового Борского моста и подходов к нему. Работы, которые планируется провести в два этапа, продлятся до 30 июня. С 15 июня начинается ремонт проезжей части моста по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Причина ремонта покрытия — повышенный износ. Это произошло из-за того, что весь транспортный поток перевели на новый мост во время ремонта старого в 2025 году.
«Чтобы не создавать заторов и лишних неудобств для водителей, дорожники будут работать как в ночное, так и в дневное время, но строго исключая часы пик. Это позволит сохранить пропускную способность магистрали и выполнить ремонт в кратчайшие сроки — до конца июня», — сообщили в ГУАД.
Новый Борский мост открыли в 2017 году. Ремонт, который сейчас проходит на переправе, первый за девять лет.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что на первом участке подъезда к Борскому мосту устранена колейность.