Губернатор Красноярского края вручил первые паспорта школьникам в честь Дня России

«Вы получаете важный документ, обретаете права и обязанности — хранить и развивать свою Родину, быть едиными, чтобы наша страна всегда оставалась непобедимой. Вы приехали из разных уголков края, проявляете таланты в учёбе, спорте, творчестве. Это первые шаги, которые позволят вам приобретать профессию, создавать семью, вносить вклад в развитие своего посёлка, города, района, края и всей нашей большой многонациональной страны», — обратился к ребятам Михаил Котюков.