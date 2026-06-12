Губернатор Красноярского края вручил первые паспорта школьникам в честь Дня России

В День России губернатор Красноярского края Михаил Котюков вместе с начальником краевого Главка МВД Александром Соловьёвым вручил паспорта школьникам, которые отличились в учебе, спорте, творчестве и общественной работе.
Главный документ гражданина получили 34 подростка из 19 муниципальных округов края. Торжественная церемония прошла в Национальном центре «Россия» на Енисее. Котюков поздравил ребят и отметил, что они стали первыми, кто получает паспорт в этом новом пространстве, созданном по решению президента.
«Вы получаете важный документ, обретаете права и обязанности — хранить и развивать свою Родину, быть едиными, чтобы наша страна всегда оставалась непобедимой. Вы приехали из разных уголков края, проявляете таланты в учёбе, спорте, творчестве. Это первые шаги, которые позволят вам приобретать профессию, создавать семью, вносить вклад в развитие своего посёлка, города, района, края и всей нашей большой многонациональной страны», — обратился к ребятам Михаил Котюков.
Школьники исполнили гимн и произнесли клятву верности Родине, пообещав быть достойными гражданами и защищать независимость страны. Каждый получил памятные подарки: обложку на паспорт, значок «Движения первых» и экземпляр Конституции.
Торжественные вручения проходят в рамках всероссийской программы «Мы — граждане России!» нацпроекта «Молодежь и дети». За три года в крае в праздничной обстановке первые паспорта получили около 9500 школьников.
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