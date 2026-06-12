Власти преобразовали более 40 населенных пунктов в Нижегородской области

Более 40 населенных пунктов решили преобразовать в Нижегородской области. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.
Некоторые села и деревни изменят свой статус, часть войдет в состав других муниципальных образований. Самые заметные изменения касаются населенных пунктов в Городецком округе.
Так, деревню Сидорово присоединили к деревне Дроздово. К селу Бриляково присоединят деревни Стрекалово и Калинки. В состав села Зиняки вошли деревни Сидорово, Пестово, Притыкино и Горбуши. Деревню Савино включили в состав деревни Мошкино.
Деревня Воронино присоединена к поселку Аксентис, деревня Старцево —к поселку Ильинский. Изменения также затронули несколько других населенных пунктов округа. Кроме того, часть сел и деревень в нескольких муниципалитетах области сменила свой статус.
Напомним, четыре новых населенных пункта появились в Нижегородской области за 25 лет.