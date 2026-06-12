В крымском Белогорске отремонтировали детскую библиотеку

Детская библиотека открылась в городе Белогорске Республики Крым после ремонта. Он проводился по национальному проекту «Семья», сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.
В ходе модернизации специалисты выполнили отделку стен, установили новые оконные и дверные блоки, противопожарные двери, системы видеонаблюдения и вентиляции, пожарную и охранную сигнализации. Также в здании заменили потолочное и напольное покрытие, обновили инженерные системы электроснабжения и отопления, провели широкополосный интернет.
Капитальный ремонт в библиотеке позволил не только обновить инфраструктуру, но и создать уютную среду для чтения и досуга. Кроме того, учреждение расширило культурные и образовательные возможности, внедрило интерактивные форматы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.