Эксперт Анатолий Путин раскрыл, как привлечь водителей в транспорт Ростова

Он добавил, что для популяризации профессии в Перми возродили конкурсы и рейтинги. За первое место в соревновании водительского мастерства дают 100 тыс. рублей. Кроме того, составили рейтинг топ-100 водителей города: из 1,5 тыс. сотрудников выбрали лучших и выплатили каждому премию в 100 тыс. рублей.