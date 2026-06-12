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Эксперт Анатолий Путин раскрыл, как привлечь водителей в транспорт Ростова

По его словам, ключевым фактором остаётся зарплата.

Обновить систему общественного транспорта Ростова и привлечь водителей на маршруты можно по примеру Перми, заявил на встрече в ДГТУ директор пермского дептранса Анатолий Путин.

По его словам, ключевую роль в поволжском городе сыграло увеличение доходов. «Ключевой фактор — зарплата. Мы проиндексировали стоимость в контрактах до 120 тыс. рублей. Убрали с водителей функции по продаже билетов, у нас только безналичная оплата», — рассказал Анатолий Путин.

Он добавил, что для популяризации профессии в Перми возродили конкурсы и рейтинги. За первое место в соревновании водительского мастерства дают 100 тыс. рублей. Кроме того, составили рейтинг топ-100 водителей города: из 1,5 тыс. сотрудников выбрали лучших и выплатили каждому премию в 100 тыс. рублей.

Дополнительно, утверждает эксперт, пермские АТП предлагают сотрудникам социальные пакеты и доступное обучение.