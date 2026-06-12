Тысячи курсантов центра «Воин» отметят День России

«День России — это праздник, который объединяет всех нас, россиян, где бы мы ни жили. И для курсантов Центра “Воин” от Донбасса и Новороссии до Хабаровска, Сахалина и Камчатки это повод еще раз доказать, что мы — одна большая, сплоченная семья», — прокомментировал мероприятия председатель правления центра «Воин», депутат Госдумы России, Герой ЛНР Виктор Водолацкий, его слова цитирует пресс-служба.