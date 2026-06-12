Тысячи курсантов центра «Воин» отметят День России

ТЮМЕНЬ, 12 июн — РИА Новости. Тысячи курсантов центра «Воин» по всей стране отметят День России, в числе знаковых акций — разворачивание стометровых флагов России на Мамаевом кургане в Волгограде и в Белгороде, сообщает пресс-служба центра.
«Тысячи курсантов центра “Воин” по всей стране отметят День России. На Мамаевом кургане в Волгограде 70 курсантов смены “Время юных героев” из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской и Волгоградской областей развернут стометровый флаг России. Также стометровый флаг России развернут в центре Белгорода», — — говорится в сообщении.
Курсанты центра «Воин» сегодня проведут десятки мероприятий, в том числе мастер-классы по направлениям подготовки, флешмобы, построения и выставки.
«День России — это праздник, который объединяет всех нас, россиян, где бы мы ни жили. И для курсантов Центра “Воин” от Донбасса и Новороссии до Хабаровска, Сахалина и Камчатки это повод еще раз доказать, что мы — одна большая, сплоченная семья», — прокомментировал мероприятия председатель правления центра «Воин», депутат Госдумы России, Герой ЛНР Виктор Водолацкий, его слова цитирует пресс-служба.
Директор центра «Воин» Дмитрий Шевченко подчеркнул, что День России курсанты празднуют реальными делами, так как все мероприятия они делают сами.
«Для них любить Родину — значит нести ответственность за ее будущее, помнить ее героев и быть готовыми прийти на помощь. Именно в таком единстве, подкрепленном конкретными поступками, и заключается настоящая сила нашей страны», — отметил Шевченко.
В Кемерове на стенде центра «Воин» можно пройти мастер-классы по основам тактической медицины и оказанию первой помощи, сборке и разборке макетов стрелкового оружия, будут работать творческие мастерские по созданию сувениров в цветах российского триколора.
В Мурманской области в центре «На Севере — жить!» курсанты проведут патриотический флешмоб «Я люблю Россию», выложив флажками триколор. В Татарстане 150 курсантов сыграют в квест на знание истории и государственной символики России, подготовят творческие выступления.
На Камчатке пройдет торжественное построение курсантов на плацу с поднятием флага и исполнением гимна РФ, после чего ребята сразятся в «Битве хоров». Мероприятия также пройдут в Екатеринбурге, Хабаровске, Якутске, на Сахалине, в Бурятии и других регионах.