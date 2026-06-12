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Глава Ростова Александр Скрябин поздравил жителей города с Днем России

Глава Ростова: быть сопричастным большой и малой Родине — великое счастье.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин поздравил всех с Днем России и напомнил о единстве малой и большой Родины.

Донская столица и ее жители — важная часть России. Ростов — это великое прошлое и настоящее воинского мужества. Это транспортные пути на суше и на море. Комбайны и вертолеты, мука и подсолнечное масло. Знаменитые вузы и вкуснейшая кухня.

— Россия — страна, обладающая неисчислимыми богатствами, главное из которых — ее люди. Это те, кто созидает страну своим трудом, своим умом, это мы все вместе — от Калининграда до Владивостока, от Ростова до Мурманска. Быть сопричастным большой и малой Родине — великое счастье, — подчеркнул Александр Скрябин.

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