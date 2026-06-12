Глава Ростова Александр Скрябин поздравил жителей города с Днем России

— Россия — страна, обладающая неисчислимыми богатствами, главное из которых — ее люди. Это те, кто созидает страну своим трудом, своим умом, это мы все вместе — от Калининграда до Владивостока, от Ростова до Мурманска. Быть сопричастным большой и малой Родине — великое счастье, — подчеркнул Александр Скрябин.