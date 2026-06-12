В Таганроге спасают дуб, посаженный по указу Петра I

Как рассказали местные жители, исполин в обхвате почти пять метров. Но подойти и проверить это невозможно — вокруг дерева ограда на замке, потому что оно нуждается в лечении. До того как зеленый ровесник города был взят под охрану, вандалы пытались его поджечь, и многовековой исполин заболел.