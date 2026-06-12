В Таганроге спасают дуб, посаженный по указу Петра I

В Таганроге спасают от гибели дуб, посаженный по распоряжению Петра I. Им любовались Александр Пушкин, российские императоры и Антон Чехов. Многовековое дерево — один из символов города, у него есть даже свои хранители.
Как рассказали местные жители, исполин в обхвате почти пять метров. Но подойти и проверить это невозможно — вокруг дерева ограда на замке, потому что оно нуждается в лечении. До того как зеленый ровесник города был взят под охрану, вандалы пытались его поджечь, и многовековой исполин заболел.
До Великой Отечественной войны здесь была целая дубовая роща, которую распорядился посадить вокруг Троицка — будущего Таганрога — Петр I. Саженцы были присланы из его оранжереи.
Фото: Сергей Рутта/РГ.
— В то время желуди, которые император привез из-за границы, высаживали по всей России по особой технологии, но начали именно с Троицкой крепости — первое название нашего города, как известно, ставшего первой военно-морской базой России. К началу XX века выросло 1 700 дубов, некоторые из них были, как видно на старых снимках, высотой почти с девятиэтажный дом, — рассказывает таганрогский историк-краевед Альберт Смирнов.
В Великую Отечественную войну фашистские оккупанты уничтожили почти всю рощу. Уцелел только Кирилл, так назвали таганрожцы последнее выжившее петровское дерево.
Чтобы возродить дело Петра I, несколько лет назад неравнодушные горожане собрали несколько тысяч желудей от Кирилла и посадили их в коробки с грунтом. Пустившие корни дубочки перенесли в парк, в котором растут обычные деревья. Поблизости от дуба-отца.
Увы, петровская порода взрослеет очень медленно, интенсивность роста деревьев зависит от многих факторов.
Фото: Сергей Рутта/РГ.
— Перед вам дерево, которому уже восемь лет, — показывает на саженец не выше полутора метров руководитель молодежного общественного движения Таганрога Дмитрий Беспалов, участники которого и посадили желуди Кирилла.
— А этому высотой четыре метра — пятнадцать лет, — продолжает он.
Таганрогские активисты придумали свой способ посадки саженцев петровского дуба, и пока у них все получается — поросль из горшков в природных условиях приживается.
Молодые люди надеются, что «дети» петровского дуба появятся повсеместно не только в самом Таганроге, но и в других городах Ростовской области и соседних регионов.
Деревьям Петра I решено давать имена защитников Отечества — советских солдат, победивших нацистов, и героев СВО. Кроме Кирилла, в парке есть дубы, названные в честь артиллериста Бориса Беспалова, который брал Берлин, и 23-летнего бойца спецоперации Ильи Чепуренко, погибшего на Донбассе.
Фото: Сергей Рутта/РГ.
Десять тысяч коробок с проросшими семенами Кирилла были розданы тем, кто хочет посадить дубы в своих дворах.
В Таганроге планируют учредить национальную экологическую премию «Наследники императора Петра I», победителям которой будут вручать деревянную статуэтку, вырезанную из ветви Кирилла.
Жители Таганрога гордятся своим дубом-старожилом не только потому, что это петровское дерево. В городе считают, что именно оно вдохновило Александра Пушкина написать знаменитый пролог к поэме «Руслан и Людмила» «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том…».
— На прообраз литературного дуба претендуют многие места России, но точно известно, что Пушкин был на берегу таганрогского залива и видел нашу петровскую рощу. Есть объяснение и золотой цепи. Когда вторая южная крепость Азов находилась под турками, выход в Дон перекрывала массивная железная цепь. Казаки рассказывали друг другу, что она золотая. Когда они прогнали турок, Петр I торжественно передал цепь казачьему атаману. Могучие таганрогские деревья и азовская цепь могли вдохновить впечатлительного поэта на написание «У лукоморья…». Что может выдержать тяжелую цепь? Только мощный дуб, — объяснил историк-краевед Альберт Смирнов.
Сейчас у петровского дерева есть свои хранители, которые берегут дуб от вандалов и ухаживают за ним.