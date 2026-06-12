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День России: открытки для социальных сетей, друзьям и родственникам

12 июня отмечается государственный праздник — День России. Этот день связан с принятием Декларации о государственном суверенитете и отмечается ежегодно.

12 июня отмечается государственный праздник — День России. Этот день связан с принятием Декларации о государственном суверенитете и отмечается ежегодно. В России 12 июня считается выходным праздничным днем. В 2026 году этот день выпадает на пятницу. Неделя из-за этого считается сокращенной: рабочие дни с понедельника по четверг. Считается, что это один из самых молодых государственных праздников. По всей стране 12 июня проводятся концерты, патриотические мероприятия и акции. В Красноярском крае традиционно жители проводят автопробеги и флешмобы. Для пользователей социальных сетей и мессенджеров мы подготовили специальные открытки, которые можно скачать и отправлять с поздравлениями.