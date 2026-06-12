В шаге от финала. Варвара Чеботарёва — бронзовый призёр первенства России

В Краснодарском Дворце самбо проходит первенство России по боксу среди юниорок 19−22 лет. В категории до 48 кг Волгоградская область представлена Варварой Чеботарёвой из Фролово.
По итогам турнира спортсменка стала бронзовым призёром. Путь к медали высшей пробы оборвался в полуфинале, где Варвара встретилась с Полиной Мухарадян из Краснодара. Поединок прошёл в плотной борьбе, но по сумме очков судьи отдали предпочтение сопернице.
За стабильными результатами стоит ежедневная работа. Варвара Чеботарёва продолжает тренироваться под руководством Сергея Калинина — именно с ним связаны и её первые шаги в боксе, и нынешние выступления. Стабильные результаты на крупных стартах — итог их совместной работы. Отработка техники, тактические разборы и честный анализ каждого боя — именно из этих составляющих складывается готовность к крупным стартам.
Теперь перед спортсменкой и тренером — разбор прошедшего поединка: понять, в каких компонентах не хватило, и скорректировать подготовку к следующим соревнованиям.
Александр Веселовский.
Фото: Федерация Бокса России.