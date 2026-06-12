В шаге от финала. Варвара Чеботарёва — бронзовый призёр первенства России

За стабильными результатами стоит ежедневная работа. Варвара Чеботарёва продолжает тренироваться под руководством Сергея Калинина — именно с ним связаны и её первые шаги в боксе, и нынешние выступления. Стабильные результаты на крупных стартах — итог их совместной работы. Отработка техники, тактические разборы и честный анализ каждого боя — именно из этих составляющих складывается готовность к крупным стартам.