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Собянин поздравил москвичей с Днем России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем России. Он пожелал горожанам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в жизни и труде.

Источник: Reuters

«Этот праздник объединяет всех граждан нашей великой страны. Мы гордимся ее многовековой историей, современными достижениями. И твердо верим в успешное преодоление любых испытаний», — написал мэр в «Максе».

Он отметил, что «с давних времен Москва играет ключевую роль в формировании и укреплении российской государственности». «И сегодня наш любимый город по праву является центром политической, экономической, общественной, культурной, духовной жизни России, вносит огромный вклад в защиту суверенитета и развитие Отчизны», — добавил Собянин.

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