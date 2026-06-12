Собянин поздравил москвичей с Днем России

Он отметил, что «с давних времен Москва играет ключевую роль в формировании и укреплении российской государственности». «И сегодня наш любимый город по праву является центром политической, экономической, общественной, культурной, духовной жизни России, вносит огромный вклад в защиту суверенитета и развитие Отчизны», — добавил Собянин.