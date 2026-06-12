Пенсионерка может лишиться квартиры из-за неудачного брака

Мужчина, который на двадцать лет моложе своей супруги, вступил в брак с 74-летней жительницей Петербурга, страдающей деменцией, с целью получить её квартиру. Об этом информирует 78.ru.
Дочь пенсионерки рассказала, что узнала о свадьбе матери лишь через два месяца после того, как она состоялась. Подробности ей сообщила женщина, ухаживающая за пожилой петербурженкой.
После официального оформления союза мужчина, по имеющимся данным, изъял у супруги телефон и документы. В распоряжении женщины остался только паспорт, содержащий отметку о браке.
В ходе разговора с дочерью пенсионерки мужчина откровенно признался в своих намерениях: «Честно заявил: “Да, мне нужна её жилплощадь”. На мой вопрос: “Ты понимаешь, что у неё деменция?” — ответил: “Да, я в курсе”. Когда я предложила развестись, он отказался, потребовав выплатить ему деньги», — поделилась дочь.
Сама пожилая женщина не смогла вразумительно объяснить, кем является этот мужчина. Дочь уже обратилась с заявлением в соответствующие инстанции с просьбой признать брак недействительным.
Трамп близок к отчаянному шагу в Иране.