Пенсионерка может лишиться квартиры из-за неудачного брака

В ходе разговора с дочерью пенсионерки мужчина откровенно признался в своих намерениях: «Честно заявил: “Да, мне нужна её жилплощадь”. На мой вопрос: “Ты понимаешь, что у неё деменция?” — ответил: “Да, я в курсе”. Когда я предложила развестись, он отказался, потребовав выплатить ему деньги», — поделилась дочь.