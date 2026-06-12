В Татарстане запустили серию видеоподкастов о здоровье

Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики запустил серию видеоподкастов о том, как сохранить физическое и ментальное здоровье. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан.
Первые выпуски посвящены практичным и понятным темам, которые пригодятся каждому. Например, зрители узнают, как правильно выбирать продукты, составлять рацион, как алкоголь, никотин и вейпы вредят здоровью, как сохранить спокойствие на работе и учебе, а также почему важно кормить младенца грудью.
Подкасты включат в себя проверенные советы и конкретные рекомендации, которые можно применить уже сегодня. Первый выпуск можно посмотреть по ссылке.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.