Тутберидзе рассказала, как «отвоевала» для Медведевой квартиру в три раза больше

Тренер Этери Тутберидзе в интервью проекту «Aleko in my bag» рассказала, как помогла своей подопечной, фигуристке Евгении Медведевой обзавестись недвижимостью.
— Я для своих тренеров, если можно так сказать, выбивала квартиры. Мне доставил удовольствие сам факт того, что у меня получалось. И для спортсменов своих я смотрела квартиры. В случае с Женей Медведевой квартира была предоставлена маленькая, и я ругалась. Когда мне удалось отвоевать квартиру в три раза больше, я была очень довольна, — вспомнила мастер спорта.
Медведева действительно получила квартиру в Москве за высокие спортивные достижения, однако площадь недвижимости не раскрывается.
Также в ходе интервью Тутберидзе раскрыла детали давнего конфликта с телеведущей Яной Рудковской. Она пояснила, что Рудковская регулярно комментирует методы ее работы, поскольку телеведущая является «человеком из шоу-бизнеса» и привыкла обо всем высказываться.
Тем временем Евгения Медведева находится в одной из московских клиник. Она перенесла операцию на ногах в связи с серьезным диагнозом — деформацией стоп. По данным журналистов, спортсменка давно страдает из-за последствий физических нагрузок.