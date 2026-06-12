Тутберидзе рассказала, как «отвоевала» для Медведевой квартиру в три раза больше

— Я для своих тренеров, если можно так сказать, выбивала квартиры. Мне доставил удовольствие сам факт того, что у меня получалось. И для спортсменов своих я смотрела квартиры. В случае с Женей Медведевой квартира была предоставлена маленькая, и я ругалась. Когда мне удалось отвоевать квартиру в три раза больше, я была очень довольна, — вспомнила мастер спорта.