В Николаевске-на-Амуре по поручению губернатора края Дмитрия Демешина продолжается озеленение городской набережной. Новым украшением общественной территории, благоустроенной в 2024—2025 годах по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», стала высаженная аллея. Участники акции, организованной депутатом совета депутатов города Антоном Ахтямовым, посадили 28 деревьев и кустарники, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Во время обсуждения развития Николаевского района прозвучала правильная мысль: набережной нужны деревья и больше зелени. И я решил внести свой вклад в это дело. Купил саженцы, привез их в город. После этого согласовали место и к высадке пригласили жителей города. Акцию провели небольшим составом: помогали неравнодушные граждане из тех, кто хотел своими руками сделать набережную зеленее и уютнее. Теперь главное — сохранить аллею, чтобы деревья и кустарники прижились и радовали людей много лет», — подчеркнул депутат от партии «Единая Россия» Антон Ахтямов.
Отметим, что это не первая высадка растений на набережной города. В начале июня подростки, посещающие лагерь труда и отдыха при эколого-биологическом центре, высадили здесь аллею кустарников — пузыреплодников.
Напомним также, что обустройство набережной Николаевска-на-Амуре началось в 2023 году — муниципалитет победил в первом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО. В ходе благоустройства на территории набережной уложены брусчатка на прогулочных дорожках, построены скейт-парк, амфитеатр, ротонда, установлены лавочки и урны, обустроено освещение и видеонаблюдение.
Новую аллею высадили на набережной Николаевска-на-Амуре активисты города. Фото: Администрация Николаевского района.
Новую аллею высадили на набережной Николаевска-на-Амуре активисты города. Фото: Администрация Николаевского района.
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Из другого источника финансирования в том же году благоустроена общественная территория вокруг памятника Невельскому, которая также является часть городской набережной: обустроены прогулочные дорожки, резиновое покрытие на лестницах.
Также к 175-летию города в 2025-м на набережной по поручению губернатора установили 18-метровый флагшток с триколором. А за счет гранта III Всероссийского конкурса летом текущего года на склоне набережной обустроят два лестничных марша с видовыми площадками, фонтанами, зонами отдыха. Между многофункциональными лестницами на склоне появится надпись с названием города.