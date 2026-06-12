ДНК на одежде жертвы помогло раскрыть убийство 24-летней давности в Сибири

В Кузбассе суд вынес приговор жителю Новокузнецка за жестокое убийство женщины в гаражном кооперативе, совершённое в январе 2002 года. Ранее судимый мужчина признан виновным в убийстве, сопряжённом с сексуальным насилием. Об этом сообщают VSE42.RU.