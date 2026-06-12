ДНК на одежде жертвы помогло раскрыть убийство 24-летней давности в Сибири

В Кузбассе суд вынес приговор жителю Новокузнецка за жестокое убийство женщины в гаражном кооперативе, совершённое в январе 2002 года. Ранее судимый мужчина признан виновным в убийстве, сопряжённом с сексуальным насилием. Об этом сообщают VSE42.RU.
В Гурьевске злоумышленник напал на 35-летнюю женщину, изнасиловал её и жестоко избил, нанеся множество ударов по голове и лицу. Потерпевшая скончалась на месте, преступник скрылся.
Спустя годы следователи вернулись к делу. Благодаря современным технологиям экспертам удалось выделить ДНК-профиль предполагаемого убийцы с одежды жертвы. Проверка по федеральной базе геномной информации показала совпадение с данными мужчины, уже судимого за другие тяжкие преступления.
13 февраля 2025 года подозреваемого задержали в Новокузнецке. Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима и ещё одному году ограничения свободы после освобождения.