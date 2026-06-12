Евгений Чинцов поздравил нижегородцев с Днем России

«За последние десятилетия многое изменилось в жизни общества, экономике и системе государственного управления. Но неизменными остаются наша вера в Отечество, уважение к его многовековой истории, приверженность традиционным ценностям, единство и ответственность за судьбу Родины», — сказал он.