Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов поздравил нижегородцев с Днем России.
Евгений Чинцов отметил, что этот праздник объединяет людей, которые любят нашу страну, гордятся ее историей, уважают традиции и вносят вклад в ее развитие.
«За последние десятилетия многое изменилось в жизни общества, экономике и системе государственного управления. Но неизменными остаются наша вера в Отечество, уважение к его многовековой истории, приверженность традиционным ценностям, единство и ответственность за судьбу Родины», — сказал он.
Чинцов поделился, что сейчас наши бойцы в зоне СВО отстаивают интересы России, ее безопасность и право самим определять свое будущее. Стойкость бойцов, их верность и преданность Отечеству укрепляют народное единство и вызывают искреннее уважение.
«Нижний Новгород — Город трудовой доблести и столица Приволжья — занимает особое место в истории страны. Здесь развивались промышленность, наука и образование, формировались традиции созидательного труда и служения Родине. И сегодня нижегородцы вносят свой большой вклад в укрепление суверенитета, экономики и обороноспособности России», — отметил он.
По словам Евгения Чинцова, нужно продолжать работу, чтобы Нижний Новгород оставался городом возможностей, счастливых семей, активных жителей, талантливой молодежи и профессионалов, которые ежедневно делают его современным и удобным для жизни. Председатель гордумы пожелал нижегородцам здоровья, семейного тепла, благополучия, новых достижений и уверенности в будущем.