«Пермь — это девушка». Почему туристы хотят остаться жить в краевой столице

— Мне было лет пять или шесть, когда меня привезли к бабушке и дедушке в Губаху. Я мало что помню из тех впечатлений. А вот позднее, когда приезжала к родственникам в гости, когда училась в пединституте, любила гулять по центральным историческим кварталам. Они дарили мне ощущение комфорта. Таких исторических застроек в Перми становится всё меньше. С одной стороны, жалко, что мы теряем часть истории. С другой, когда приводила экскурсантов к старым домам, к нам иногда выходили их жители, слушали, а потом говорили: «Попробуйте хотя бы дня два-три пожить, как мы. Когда воду надо носить, печку топить, туалет во дворе. Когда в домах многое сгнило, плесень, грибок». Но для любителей истории архитектуры остаются Закамск, Лёвшино, Гайва. Там цельно сохранилась советская застройка. Улица Репина на Гайве — образец советской комплексной застройки. Архитектурный ансамбль формируют сама улица шириной 120 м, суперкомфортные на момент строительства двух- и трёхэтажные дома. Рядом с ними — школа, детсад, магазин, всё это ведёт ко дворцу культуры, за которым расположен парк. Вся инфраструктура проработана для жизни и отдыха.