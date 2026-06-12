«Пермь — это девушка». Почему туристы хотят остаться жить в краевой столице

Достоинства Перми неочевидны. Они открываются не каждому. Но у некогда закрытого промышленного города есть чем удивить и завлечь. Сейчас Пермь, сохранив идентичность промышленного города, открыта миру всеми гранями своих талантов и достопримечательностей, о которых рассказала экскурсовод и краевед Милана Фёдорова.
Клуб по интересам.
Михаил Майоров, perm.aif.ru: Милана Яковлевна, кто сейчас приходит на экскурсии по Перми, кого чаще знакомите с достопримечательностями краевой столицы?
Милана Фёдорова: На протяжении всех двадцати лет, что я работаю гидом, аудитория была разной, но в основном взрослые. Как педагог по образованию, могу сказать, что для разных возрастов нужна своя методика. Экскурсии для детей будут напряжением для меня и, возможно, для детей, потому что я всё равно буду с ними на языке взрослых. Иногда разговор получается, иногда нет. Поэтому чаще я работаю со взрослыми группами. Едут к нам из самых разных регионов. Иногда сопровождаю сборные после какого-либо корпоративного события, конференции или форума. Тогда на экскурсии собираются гости от Калининграда до Владивостока.
— Что их интересует в первую очередь?
— Исторические места Перми, связанные с императорским домом Романовых, история промышленной и купеческой Перми, конечно же, галерея. Пользуются популярностью и экскурсии в города Прикамья: Кунгур, Очёр, Нытву, Лысьву, Чердынь. Традиционные краеведческие музеи есть везде, поэтому они не всегда вызывают яркие эмоции. Нужно показывать то, чего нет в других местах. Лысьва — это город-завод, история горнозаводской цивилизации и музей каски. Нытва — музей ложки, Кунгур — ледяная пещера, краеведческий музей, музей купечества, художественный музей, храмы, смотровая площадка на колокольне, гончарная лавка, кунгурские сладости с традициями русского чаепития — всего не перечислишь.
— А если говорить не об участниках деловых мероприятий, а плановых туристических группах?
— Жителей соседних регионов привлекает наша красавица Кама. Они приезжают не только посмотреть на Пермь, но и отправиться в путешествие на теплоходе. Кто-то в длительное, кто-то в однодневное или даже на пару часов — и получают от речного круиза массу новых впечатлений. А это именно то, чем людям интересен туризм. К нам приезжают группы с Урала, из Поволжья, Санкт-Петербурга, но больше всего из Москвы. В столице сейчас популярен клубный вид путешествий. Он объединяет единомышленников, которые общаются друг с другом, создают сообщества и дружными компаниями приезжают на те туристические объекты, которые хотят посмотреть. Их путешествие по Перми и региону занимает, как правило, от двух-трёх дней до недели. Причём они чётко знают, что хотят увидеть.
Индустриальный пейзаж.
— Чем Пермь привлекает или удивляет туристов?
— Своей энергетикой. Бывает, она настолько совпадает с энергетикой туриста, что он подходит и говорит: а я задумался, не переехать ли мне в Пермь на время или насовсем. Я считаю, что второе имя Перми — неочевидность. Десятки лет в советскую эпоху город был вычеркнут из информационной повестки. Он был закрыт, как значимая часть оборонного потенциала страны. И это слово «закрытый» во многом описывает, как воспринимали Пермь сами пермяки и жители других регионов. Пермь — это такая девушка, чья прелесть и красота не бросаются в глаза с первого взгляда. Она сама выбирает, кому понравиться, кому открыться во всей своей красе, а кому — нет. Чем ценна наша, экскурсоводов, деятельность — мы помогаем увидеть, ощутить и принять эту неочевидную красоту Перми, которая далеко выходит за рамки двух культурологических брендов — пермского балета и деревянной скульптуры.
— Вы сами какой впервые увидели Пермь?
— Мне было лет пять или шесть, когда меня привезли к бабушке и дедушке в Губаху. Я мало что помню из тех впечатлений. А вот позднее, когда приезжала к родственникам в гости, когда училась в пединституте, любила гулять по центральным историческим кварталам. Они дарили мне ощущение комфорта. Таких исторических застроек в Перми становится всё меньше. С одной стороны, жалко, что мы теряем часть истории. С другой, когда приводила экскурсантов к старым домам, к нам иногда выходили их жители, слушали, а потом говорили: «Попробуйте хотя бы дня два-три пожить, как мы. Когда воду надо носить, печку топить, туалет во дворе. Когда в домах многое сгнило, плесень, грибок». Но для любителей истории архитектуры остаются Закамск, Лёвшино, Гайва. Там цельно сохранилась советская застройка. Улица Репина на Гайве — образец советской комплексной застройки. Архитектурный ансамбль формируют сама улица шириной 120 м, суперкомфортные на момент строительства двух- и трёхэтажные дома. Рядом с ними — школа, детсад, магазин, всё это ведёт ко дворцу культуры, за которым расположен парк. Вся инфраструктура проработана для жизни и отдыха.
— Пермь порой называют конгломератом заводских посёлков. Раз галерею вписывали в индустриальный пейзаж, значит, у Перми сохраняется идентичность промышленного города?
— Пермь была, есть и будет большим промышленным центром. Вся история города об этом говорит. Предприятия могут закрываться, но им на смену тут же появляются другие, с новыми современными технологиями, с новой продукцией. Пермь в моём представлении — такой разборник, который пекли наши бабушки. Много булочек вместе, каждая самодостаточна, внутри каждой — конфетка. Заводские посёлки-булочки слились в единый город, но в каждом есть что-то своё, у каждого свой вкус. И это ощущается. Гайва, Закамск, Свердловский район, Рабочий посёлок — такие одинаковые и одновременно такие разные. А вместе они формируют нашу Пермь. Только теперь открытую миру, благодаря чему развивается промышленный туризм.
— Губаха, где жили ваши бабушка и дедушка, — тоже промышленный город.
— С Губахой связана большая часть моей жизни, здесь прошли мои школьные годы. В Губахе родилась моя мама. А ещё несколько лет я жила в Кунгурском районе. Здесь моя мама в пос. Октябрьском работала учителем, потом — директором школы. Этого места давно нет, мы переехали оттуда в село Зуята, где строили новую школу. Моя мама тогда много сил и времени уделила этой стройке. Она настояла, чтобы рядом со школой были спортивная площадка и пришкольный участок с растениями. 7 июня маме исполнилось бы 88 лет… Вот три моих точки притяжения в Прикамье — Пермь, Губаха и Зуята. В селе Зуята меня недавно приглашали на 50-летие школы, где директорствовала мама. Я сегодняшним ребятам, их родителям и учителям напомнила, какой была школа, каким было село полвека назад.
— Кто-то из ваших детей и внуков пошёл по вашим стопам экскурсовода и краеведа-исследователя?
— Сын работает в театре, внучка учится в школе. Мой брат преподаёт в вузе. Но по моим стопам не пошли. И хорошо — пусть каждый выбирает то, что ему по душе. Я своим выбором довольна.
— Как повлияли на интерес к Перми новый зоопарк и художественная галерея?
— Мне сложно говорить о зоопарке, но вот про галерею скажу, что она реально изменила культурный и туристической ландшафт краевой столицы не только для гостей из других регионов, но и для самих пермяков. Они по-новому открывают для себя художественную сокровищницу города. В галерее бывают практически все гости нашего города. Мне кажется, это утверждение верно процентов на девяносто. Феномен новизны влияет даже на людей, далёких от искусства. Кому-то кажется, что место выбрали неправильное, что само здание неэстетично. Когда же люди заходят внутрь, они понимают, что галерея вписана в историю города, в его индустриальный пейзаж. Что в её удобных пространствах можно провести целый день, потому что здесь красиво и уютно. В коворкинг можно попасть без билета, и много молодых людей приходят сюда заниматься. Мы видим, как на практике реализуется концепция образовательного центра в пространстве галереи. Сейчас в моде слово «экосистема», и в галерее эту экосистему создали.