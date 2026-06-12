Выбежавший на сцену рыжий кот затмил своим появлением актеров театра

Во время постановки шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта» на сцену неожиданно вышел рыжий кот. Инцидент был заснят и опубликован в социальной сети балериной Татьяной Боргер.
На опубликованном видео видно, как животное появилось на подмостках в самый драматический момент — когда Джульетта оплакивала тело Ромео. Вместо трагической сцены зрители стали свидетелями того, как кот начал играть с волосами актера и даже кусать его, что вызвало волну смеха в зале.
В ролике слышно, как кто-то за кадром с раздражением комментирует происходящее: «Он начинает играть с волосами, кусаться и разрушает всю сцену». Однако публика, напротив, посчитала, что кот подарил истории счастливый финал.
«Если кот будет выходить на сцену на каждом спектакле, театр будет собирать полные залы»; «Как говорил наш мастер: “Вы можете быть гениальным актером и удерживать внимание зрителей, но только до тех пор, пока на сцену не выйдет кот”»; «Подскажите, когда следующее выступление кота и где купить билеты», — оставляли комментарии зрители.
Видео набрало более полутора миллионов просмотров менее чем за сутки.
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