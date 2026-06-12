Выбежавший на сцену рыжий кот затмил своим появлением актеров театра

«Если кот будет выходить на сцену на каждом спектакле, театр будет собирать полные залы»; «Как говорил наш мастер: “Вы можете быть гениальным актером и удерживать внимание зрителей, но только до тех пор, пока на сцену не выйдет кот”»; «Подскажите, когда следующее выступление кота и где купить билеты», — оставляли комментарии зрители.