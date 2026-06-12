В историческом центре Екатеринбурга создадут прогулочную зону

В связи с работами движение транспорта по улице Пушкина на участке от Малышева до дома № 11 по улице Пушкина будет закрыто с 20 июня по 1 сентября. Для пешеходов организуют безопасные проходы. Благоустройство будут вести поочередно на каждой стороне улицы, поэтому пройти можно будет по противоположной стороне, свободной от работ.