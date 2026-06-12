В историческом центре Екатеринбурга создадут прогулочную зону

Новая прогулочная зона в историческом центре Екатеринбурга появится на участке улицы Пушкина — от проспекта Ленина до улицы Малышева. Длина аллеи составит 390 метров, площадь 5,2 тысячи квадратных метров.
Проезжую часть на этом участке сузят с четырех до двух полос. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея, где высадят 71 дерево, почти 11,5 тысячи кустарников и обустроят газоны, установят скамейки и урны, а также проложат велодорожку шириной 3 метра и длиной 330 метров.
В связи с работами движение транспорта по улице Пушкина на участке от Малышева до дома № 11 по улице Пушкина будет закрыто с 20 июня по 1 сентября. Для пешеходов организуют безопасные проходы. Благоустройство будут вести поочередно на каждой стороне улицы, поэтому пройти можно будет по противоположной стороне, свободной от работ.